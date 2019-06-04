В Улан-Удэ началась «газонофикация»

Так процесс назвал Игорь Шутенков
Сегодня па площади Советов в Улан-Удэ начали высаживать газоны. Видео поделился в Facebook и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков. «Газонофикация города», - подписал он ролик.
Как сообщал «Байкал-Daily», всего в этом году планируется засадить газоном 10 тысяч кв.метров
. На эти цели было выделено 2,3 миллиона рублей.
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