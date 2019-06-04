Награждать ей будут «почётных наставников»
В Бурятии планируют учредить новую госнаграду «Почётный наставник».
Уже разработан законопроект о внесении изменений в закон республики «О государственных наградах в Бурятии», сообщили в минэкономики республики.
Знак отличия будет присуждаться тем, кто оказывал услуги наставничества на территории Бурятии не менее трёх лет. В это понятие, согласно законопроекту, входят: содействие специалистам в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении; оказание специалистам постоянной и эффективной помощи в работе, совершенствовании форм и методов работы; проведение работы по их воспитанию, повышению общественной активности и формированию гражданской позиции.
Граждане, представленные к получению госнаграды «Почётный наставник», должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, награды и поощрения за профессиональную деятельность, стаж работы не менее 10 лет. За всё время наставничества они должны помочь не менее чем трём специалистам и не иметь дисциплинарных взысканий.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов наградил 14 жителей республики госнаградами. «Всё зависит от нас самих, всё у нас в руках. Вы тому пример. Кто вам, мама, папа или дядя Баир, как у нас в республике говорят, помогали работать? Нет, вы сами работали, и вот оценка вашего труда – вот, она здесь», - сказал тогда глава.
В Бурятии появится новая госнаграда
Общество, Фото:
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