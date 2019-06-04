Руководство МВД Бурятии встретилось с семьями погибших сотрудников

С детьми поиграли и вручили подарки



Руководство МВД Бурятии встретилось с семьями сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Встреча состоялась в военно-спортивном лагере МВД «Ю.С.П.».



Заместитель начальника управления по работе с личным составом МВД по республике Лариса Чултумова отметила, что подобная встреча на открытом воздухе проводится впервые. Она надеется, что это станет новой традицией.



- Специалисты, присутствующие при встрече, донесли информацию по вопросам медицинского обеспечения, санаторно-курортного лечения членов семей в медучреждениях системы МВД России, по вопросам начисления выплат и пенсионного обеспечения и ответили на другие интересующие вопросы, – сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В честь Дня защиты детей провели игры с ребятишками, развлекательную программу и вручили памятных подарков каждому из детей.



- Родители, жены и дети погибших сотрудников почтили память ушедших близких, выразили благодарность руководству МВД Бурятии за помощь в решении трудных жизненных вопросов и активно провели этот день. – уточняют в министерстве внутренних дел.

