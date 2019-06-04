Бурятский каратист стал чемпионом среди ветеранов

В Москве состоялись Всероссийские соревнования и Кубок по киокусинкай
С 1 по 2 июня в Московском центре боевых искусств прошли Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин, а также Кубок Ассоциации Киокусинкай России (АКР) среди ветеранов. В турнирах приняли участие спортсмены всех федераций, входящих в АКР.
Бурятскую федерацию Кёкусин-кан каратэ-до представлял один спортсмен, Алексей Фёдоров – директор спортклуба «Чёрный пояс», тренер спортивной школы №5.
Алексей Фёдоров стал победителем Кубка АКР в категории – мужчины-ветераны 40-44 года, до 70 кг, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
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