Бурятский каратист стал чемпионом среди ветеранов

Общество, Фото: Пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики

В Москве состоялись Всероссийские соревнования и Кубок по киокусинкай



С 1 по 2 июня в Московском центре боевых искусств прошли Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин, а также Кубок Ассоциации Киокусинкай России (АКР) среди ветеранов. В турнирах приняли участие спортсмены всех федераций, входящих в АКР.



Бурятскую федерацию Кёкусин-кан каратэ-до представлял один спортсмен, Алексей Фёдоров – директор спортклуба «Чёрный пояс», тренер спортивной школы №5.



Алексей Фёдоров стал победителем Кубка АКР в категории – мужчины-ветераны 40-44 года, до 70 кг, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

