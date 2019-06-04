Рейды по выявлению нарушителей решили проводить постоянно
В Улан-Удэ автомобилистов за езду по тротуарам, стоянку на газонах, за наезды на бордюры и их поломку начнут активно штрафовать штрафовать.
Штрафовать водителей имеют право лишь сотрудники полиции. Письмо от администрации города было направлено в управление МВД по Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.
Потому теперь управление административного контроля мэрии совместно с ГИБДД будут постоянно проводить рейды. Материалы фото и видеофиксации также будут направляться в Госавтоинспекцию для принятия правового решения.
В Улан-Удэ водителей начнут штрафовать за стоянку на газонах
Общество, Фото:
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Рейды по выявлению нарушителей решили проводить постоянно
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