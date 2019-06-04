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В Улан-Удэ водителей начнут штрафовать за стоянку на газонах

В Улан-Удэ водителей начнут штрафовать за стоянку на газонах
Общество,  Фото:pixabay.com
Рейды по выявлению нарушителей решили проводить постоянно

В Улан-Удэ автомобилистов за езду по тротуарам, стоянку на газонах, за наезды на бордюры и их поломку начнут активно штрафовать штрафовать.

Штрафовать водителей имеют право лишь сотрудники полиции. Письмо от администрации города было направлено в управление МВД по Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.

Потому теперь управление административного контроля мэрии совместно с ГИБДД будут постоянно проводить рейды. Материалы фото и видеофиксации также будут направляться в Госавтоинспекцию для принятия правового решения.


штраф
 
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