Лучница из Бурятии установила мировой рекорд

Общество, Фото: личная страница Татьяны Андриевской

На чемпионате мира среди спортсменов с ПОДА она набрала 2037 очков, сделав 216 выстрелов



В нидерландском городе Хертогенбос со 2 по 9 июня проходит чемпионат мира по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения. На старт мирового первенства вышли около 300 лучников из 46 стран мира. Всего на соревнованиях будут разыграны 14 комплектов медалей у спортсменов с ПОДА и 2 – спортсменов с нарушением зрения.



В первый день чемпионата мастер спорта международного класса из Бурятии Татьяна Андриевская установила новый рекорд мира с дистанции 50 метров – сделав 216 выстрелов, она набрала 2037 очков, сообщает пресс-служба Министерство спорта и молодежной политики РБ.



По информации Паралимпийского комитета России, в состав сборной команды России вошли 18 спортсменов с ПОДА. В личных соревнованиях в стрельбе из классического лука в открытом классе у мужчин и женщин за медали борются Бато Цыдендоржиев(Забайкальский край), Антон Зяпаев (Свердловская область), Руслан Очур (Республика Тыва), Маргарита Сидоренко (Краснодарский край), Светлана Баранцева (Краснодарский край) и Барият Мирзаалиева (Республика Дагестан).



В стрельбе из блочного лука, также в открытом классе, борьбу за медали начали Иван Козлов (Московская область), Баир Шигаев (Республика Бурятия), Виктор Глазков (Московская область), Анастасия Джиоева (Московская область), Степанида Артахинова (Республика Саха (Якутия)) и Татьяна Андриевская (Республика Бурятия).



В соревнованиях в классе W1 у мужчин за медали борются Александр Дорофеев (Республика Бурятия), Константин Донской (Московская область) и Алексей Леонов (Астраханская область), а у женщин – Елена Крутова (Московская область), Елизавета Устинова (Московская область) и Марина Бадмаева (Республика Бурятия).



Кроме того, российские спортсмены примут участие в 8 командных видах программы.



Соревнования начались 3 июня. 5 июня будут определены победители среди спортсменов с нарушением зрения. 8 июня пройдут финальные встречи среди спортсменов класса W1 – мужские команды, микст, личные соревнования мужчин и женщин; и стрелков из блочного лука – личные и командные соревнования мужчин и женщин и микст. 9 июня будут разыграны комплекты медалей в стрельбе из классического лука в личных и командных соревнованиях мужчин и женщин и в миксте.

