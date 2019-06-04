Жителей Бурятии ждёт выходной в середине недели

Дополнительный выходной день появится в среду 12 июня



Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.



- Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду, - напоминает Роструд.



Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращён на один час, так как он является предпраздничным.



Таким образом, в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. Всего в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.

