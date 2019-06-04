Дополнительный выходной день появится в среду 12 июня
Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.
- Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду, - напоминает Роструд.
Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращён на один час, так как он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник. Всего в этом месяце отмечается 109 праздников, из которых 32 международных и 20 профессиональных.
Жителей Бурятии ждёт выходной в середине недели
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награждать ей будут «почётных наставников»
С детьми поиграли и вручили подарки
Михаил Апальков уже снялся в эпизодах сериалов «СашаТаня», «Скорая помощь» и получил роль в фильме известного режиссёра
Рейды по выявлению нарушителей решили проводить постоянно
Дополнительный выходной день появится в среду 12 июня
Впервые был опробован светодиодный экран, на котором можно вести матч в режиме реального времени
В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»
Также лесники похвастались системой видеомониторинга
Он украл из внедорожника валюту, часы и документы
Осуждённые до 30 лет обязаны сдавать экзамены
Владельца груза оштрафовали
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
В Усолье-Сибирском соревновались ученики профучилищ
На турнир по сборке кубика Рубика приехало более 80 участников из всей Бурятии
Грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов из федераций олимпийских видов спорта