В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»
На суд зрительского жюри было представлено более тысячи работ со всех уголков страны, выполненных в разнообразных техниках – акварелью, карандашами, красками, гуашью.
В течение месяца раздел с рисунками на сайте Росгвардии посетили более 17 тысяч человек. Победителей конкурса после прохождения отборочного регионального тура определяло онлайн-голосование.
Второе место в номинации «Знаем, помним, гордимся» в возрастной категории 7-12 лет заняла работа 11-летней школьницы из Кяхты Вероники Аюшеевой. Идею рисунка девочка придумала вместе со своим преподавателем.
- Когда объявили этот конкурс, к нам пришло более 20 работ. С удовольствием откликнулись и детские школы искусств, и обычные школы. Всех участников мы поощрили, а лучшие работы направили в Улан-Удэ, - рассказала специалист по кадрам отдела вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Кяхтинскому району Людмила Нечаева.
Рисунки победителей станут основой тематического календаря Росгвардии на 2020 год, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
Рисунок школьницы из Бурятии украсит календарь Росгвардии
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