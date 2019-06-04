04 Июня

03 Июня

Популярное

Рисунок школьницы из Бурятии украсит календарь Росгвардии

Рисунок школьницы из Бурятии украсит календарь Росгвардии
Общество, 
В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»

На суд зрительского жюри было представлено более тысячи работ со всех уголков страны, выполненных в разнообразных техниках – акварелью, карандашами, красками, гуашью.

В течение месяца раздел с рисунками на сайте Росгвардии посетили более 17 тысяч человек. Победителей конкурса после прохождения отборочного регионального тура определяло онлайн-голосование.

Второе место в номинации «Знаем, помним, гордимся» в возрастной категории 7-12 лет заняла работа 11-летней школьницы из Кяхты Вероники Аюшеевой. Идею рисунка девочка придумала вместе со своим преподавателем.

- Когда объявили этот конкурс, к нам пришло более 20 работ. С удовольствием откликнулись и детские школы искусств, и обычные школы. Всех участников мы поощрили, а лучшие работы направили в Улан-Удэ, - рассказала специалист по кадрам отдела вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Кяхтинскому району Людмила Нечаева.

Рисунки победителей станут основой тематического календаря Росгвардии на 2020 год, сообщили в управлении Росгвардии по Бурятии.
конкурс Росгвардия конкурс рисунков
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Рисунок школьницы из Бурятии украсит календарь Росгвардии
Рисунок школьницы из Бурятии украсит календарь Росгвардии
Общество, 04.06.2019
В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»
В Улан-Удэ наградили лесников-десантников
В Улан-Удэ наградили лесников-десантников
Общество, 04.06.2019
Также лесники похвастались системой видеомониторинга
В Чите вор обронил на месте преступления сотовый телефон
В Чите вор обронил на месте преступления сотовый телефон
Общество, 04.06.2019
Он украл из внедорожника валюту, часы и документы 
160 осуждённых в Иркутской области сдали экзамены
160 осуждённых в Иркутской области сдали экзамены
Общество, 04.06.2019
Осуждённые до 30 лет обязаны сдавать экзамены 
В Читу везли 30 коробок яиц без документов
В Читу везли 30 коробок яиц без документов
Общество, 04.06.2019
Владельца груза оштрафовали 
В Улан-Удэ сохранится прохладная погода
В Улан-Удэ сохранится прохладная погода
Общество, 04.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
В Иркутской области прошло первенство по лёгкой атлетике
В Иркутской области прошло первенство по лёгкой атлетике
Общество, 03.06.2019
В Усолье-Сибирском соревновались ученики профучилищ
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по спидкубингу
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по спидкубингу
Общество, 03.06.2019
На турнир по сборке кубика Рубика приехало более 80 участников из всей Бурятии
Десятилетний ангарчанин выиграл Всероссийский грант
Десятилетний ангарчанин выиграл Всероссийский грант
Общество, 03.06.2019
Грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов из федераций олимпийских видов спорта
Спортсменка из Приангарья победила на первенстве Европы по боксу
Спортсменка из Приангарья победила на первенстве Европы по боксу
Общество, 03.06.2019
В прошлом году она также выиграла первенство Европы по боксу в Болгарии.
Иркутские дзюдоисты стали призёрами Кубка Европы
Иркутские дзюдоисты стали призёрами Кубка Европы
Общество, 03.06.2019
В Австрии они завоевали две бронзовых награды
Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу
Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу
Общество, 03.06.2019
В копилке у спортсменов 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы
Объявлены победители Забайкальского кинофестиваля
Объявлены победители Забайкальского кинофестиваля
Общество, 03.06.2019
В Чите завершился международный кинофестиваль
В Улан-Удэ парки повторно обработают против клещей
В Улан-Удэ парки повторно обработают против клещей
Общество, 03.06.2019
Уничтожать клещей должны были сегодня, но дату начала перенесли из-за дождя
Бурятские борцы примут участие в «Кубке Азии»
Бурятские борцы примут участие в «Кубке Азии»
Общество, 03.06.2019
В Якутии состоится турнир по национальной борьбе хапсагай

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^