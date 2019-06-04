В Чите вор обронил на месте преступления сотовый телефон

Он украл из внедорожника валюту, часы и документы



К полицейским Читы обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о краже из автомобиля. Вечером неизвестные разбили стекло её «Тойоты Ленд Крузер 200» и стащили иностранную валюту на сумму 40 тысяч рублей, а также двое наручных часов и документы на хранение оружия.



В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы был обнаружен сотовый телефон, предположительно принадлежащий злоумышленнику. Вскоре личность владельца гаджета была установлена. Им оказался 29-летний житель соседнего дома, ранее судимый за аналогичные преступления. От него получены признательные показания.



Принимаются меры к изъятию украденного. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.