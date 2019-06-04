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160 осуждённых в Иркутской области сдали экзамены

160 осуждённых в Иркутской области сдали экзамены
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Осуждённые до 30 лет обязаны сдавать экзамены

Осуждённые в Иркутской области сдают экзамены. Ученики 11-х классов сдали 29 мая экзамен по математике, 3 июня написали сочинение-рассуждение.

Заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов посетил 3 июня учебно-консультационный пункт, действующий при ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. Экзамен по русскому языку сдали 11 осуждённых в возрасте от 23 до 35 лет. Представитель минобразования проверил организацию работы пункта проведения экзамена и проконтролировал порядок проведения аттестации.

- Проведение экзамена в колонии ничем не отличается от аттестации в обычной школе. Член государственной экзаменационной комиссии привозит запечатанные пакеты с бланками и материалами, для учеников проводится инструктаж. Перед ГИА проводились обязательные факультативы и консультации по предмету, кроме того, у осуждённых есть специальный день самоподготовки, когда они могут прийти и позаниматься в аудиториях и библиотеке учебно-консультационного пункта, - говорит руководитель пункта проведения экзамена, заведующий учебно-консультационным пунктом при ИК-6 Светлана Перегуда.

Всего госэкзамены сдали 160 осуждённых, получающих полное образование в исправительных учреждениях региона.

В исправительных учреждениях организуется обязательное получение общего образования осуждёнными, не достигшими 30 лет. Осуждённые старше 30 лет обучаются по желанию.

На основании договора о взаимном сотрудничестве между ГУФСИН России по Иркутской области и региональным министерством образования, обучение 1500 осуждённых проводится в 17 учебно-консультационных пунктах при исправительных колониях и следственных изоляторах.

Также при Ангарской воспитательной колонии действует средняя общеобразовательная школа, в ней обучается 40 воспитанников, сообщает пресс-служба ведомства. 
Иркутская область осужденные экзамены
 
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