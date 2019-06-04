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В Читу везли 30 коробок яиц без документов

В Читу везли 30 коробок яиц без документов
Общество,  Фото:Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Владельца груза оштрафовали

3 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

Из Красноярска в Читу перевозили яйцо куриное в количестве 10 800 штук (30 коробок) без ветеринарно-сопроводительных документов.

Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор Чита Иркутская область
 
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