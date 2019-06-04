В Читу везли 30 коробок яиц без документов

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Владельца груза оштрафовали



3 июня на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка Иркутской области во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Красноярска в Читу перевозили яйцо куриное в количестве 10 800 штук (30 коробок) без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владельца груза привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

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