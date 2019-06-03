В Улан-Удэ осуждённых научили печь круассаны

В исправительной колонии № 7 состоялся кулинарный мастер-класс



В женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ прошёл очередной мастер-класс. На этот раз осуждённые научились печь круассаны с джемом и мармеладом.



На занятии им рассказали об этапах приготовления кондитерского изделия - от выбора ингредиентов до режимов выпечки изделия.



Подобные мастер-классы являются звеном комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию женщин, готовящихся к освобождению, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

