Родители могут обращаться в детсады за оформлением путёвки
В Улан-Удэ завершилось плановое комплектование дошкольных учреждений, которое проходит ежегодно с 1 по 31 мая.
По данным комитета по образованию администрации города, в детские сады распределено 4 645 детей, из них детей ясельного возраста – 1 365 человек, детей от 3 до 7 лет – 3 280 человек.
Итоги комплектования можно посмотреть на сайте образовательных услуг (sad.obr03.ru). Общий протокол комплектования опубликован на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru и в аккаунтах комитета по образованию в социальных сетях.
- Родители детей, распределённых по комплектованию, могут обращаться в детские сады для оформления путёвки и зачисления ребёнка ежедневно, в рабочие часы, – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Путёвки в детсады Улан-Удэ получили более 4,5 тысяч детей
Общество, Фото:
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