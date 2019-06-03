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Путёвки в детсады Улан-Удэ получили более 4,5 тысяч детей

Путёвки в детсады Улан-Удэ получили более 4,5 тысяч детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители могут обращаться в детсады за оформлением путёвки

В Улан-Удэ завершилось плановое комплектование дошкольных учреждений, которое проходит ежегодно с 1 по 31 мая.

По данным комитета по образованию администрации города, в детские сады распределено 4 645 детей, из них детей ясельного возраста – 1 365 человек, детей от 3 до 7 лет – 3 280 человек.

Итоги комплектования можно посмотреть на сайте образовательных услуг (sad.obr03.ru). Общий протокол комплектования опубликован на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru и в аккаунтах комитета по образованию в социальных сетях.

- Родители детей, распределённых по комплектованию, могут обращаться в детские сады для оформления путёвки и зачисления ребёнка ежедневно, в рабочие часы, – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
детские сады
 
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