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Скончался заслуженный тренер Бурятии Василий Гармаев

Скончался заслуженный тренер Бурятии Василий Гармаев
Общество, 
Гражданская панихида по Василию Енхоевичу состоится 7 июня

В воскресенье, 2 июня, после тяжёлой болезни скончался один из первых мастеров спорта СССР, судья всесоюзной и международной категории, заслуженный работник физической культуры России, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, заслуженный тренер Бурятии по вольной борьбе Василий Енхоевич Гармаев. Об этом сообщили в минспорта республики.

Василий Енхоевич родился в селе Баянгол Баргузинского района 11 февраля 1940 года. Окончив в 1964 году зоотехнический факультет Бурятского сельскохозяйственного института, был направлен в совхоз «Боргойский». Там он сразу же организовал секцию вольной борьбы, втянув туда сотни местных мальчишек.

Вырастил до мастеров спорта СССР первых джидинских борцов - неоднократных чемпионов республики Анатолия Будунова, Равиля Валеева, чемпионов и призёров республики – Николая Гомбоева, Владимира Галсанова, Валерия Гармажапова и других.

Гражданская панихида по Василию Енхоевичу Гармаеву состоится 7 июня в 11:45 в зале борьбы РСШОР (ул. Борсоева, 7а).
некролог смерть вольная борьба
 
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