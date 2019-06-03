Гостям представили вязаные коврики, рамки для фотографий, куколки и т.д.
В Центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ прошла выставка-презентация изделий, выполненных руками осуждённых исправительной колонии № 1 (город Гусиноозёрск). Выставка организована в рамках социального проекта «10 шагов к самому себе», направленного на ресоциализацию и адаптацию заключённых к жизни на свободе, сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
Гостям рассказали о проведённых мероприятиях в рамках проекта и представили вязаные коврики, плоские и объёмные композиции из бумаги, изделия из дерева: рамки для фотографий, куколки, подставки для шапок, чашки для благовоний.
По словам руководителя проекта, председателя МОО «Городская ассоциация «Семья» Татьяны Сенгеевой, основой проекта являются подготовка к семейной жизни, ведению хозяйства; снятие психологических проблем и пр.
В Улан-Удэ прошла выставка изделий осуждённых
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