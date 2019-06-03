Судебные приставы улан-удэнцам рассчитаться с долгами за тепло

Судебные приставы продолжают взыскивать долги потребителей ПАО «ТГК-14»



Чтобы достучаться до должников, в арсенале сотрудников УФССП существует множество методов. На этот раз призвать к ответу злостных неплательщиков удалось благодаря запрету на регистрационные действия по недвижимости. Спустя неделю после наложения ограничения потребители, длительное время игнорирующие счета за тепло и горячую воду, смогли изыскать финансовые средства и рассчитались с долгами, сообщает пресс-служба «ТГК-14».



Запрет на регистрационные действия по недвижимости и автотранспорту – одна из наиболее действенных мер по взысканию дебиторской задолженности. Именно она и смогла повлиять на хозяев одной из квартир дома по улице Чертенкова в Улан-Удэ. Долгое время, скрываясь от сотрудников УФССП, потребители ПАО «ТГК-14» успели накопить задолженность более 17 тысяч рублей. Призвать должников к ответу удалось путём наложения ограничений на их квартиру. Уже спустя неделю данная мера принесла свои плоды – накопленный долг был погашен в полном объёме.



Теплоэнергетики напоминают, что данный запрет распространяется не только на недвижимость, но и на автомобили должников. При наличии данного ограничения должники не могут снять запрет с недвижимого имущества или авто, а также продать или произвести иные сделки с ним. Выход из такой ситуации один – рассчитаться с долгами.



Всего в текущем году на исполнении в службе судебных приставов находилось свыше 36 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу ПАО ТГК-14. В результате деятельности судебных приставов по различным основаниям окончено порядка 20 тысяч производств. На сегодняшний день сумма, взысканная в пользу теплоэнергетиков, составляет 68 млн. рублей.



