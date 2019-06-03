Уничтожать клещей должны были сегодня, но дату начала перенесли из-за дождя
6 июня в парках имени С. Н. Орешкова и «Юбилейный» и 7 июня в парках «Молодёжный» и имени Д. Ж. Жанаева пройдёт повторная противоклещевая обработка территории.
Как сообщает Дирекция по паркам культуры и отдыха города Улан-Удэ, в связи с данным мероприятием, в эти дни парки работать не будут.
Ранее обработка была назначена на 3 и 4 июня, однако её перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями.
В Улан-Удэ парки повторно обработают против клещей
Общество, Фото:
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