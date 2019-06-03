Улан-удэнцев приглашают посадить лекарственные растения

5 июня в Улан-Удэ в парке «Юбилейный» состоится акция «Жизнь в твоих руках!»



Начало мероприятия – в 13 часов. Участникам фестиваля будет предложено своими руками посадить в именные торфяные горшочки редкие и ценные лекарственные растения, познакомиться с их полезными свойствами. В программу также включена дегустация чайных напитков забайкальских старожилов и отваров трав по тибетским рецептурам (витаминный, отхаркивающий сбор, напиток «три друга» и др.). Мастер-классы проведут профессиональные агрономы, фармацевты и ботаники, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



- Посеянные участниками фестиваля семена редких и ценных в хозяйственном отношении лекарственных растений будут высажены на базе учебно-научного производственного полигона «АГРО» Бурятской сельскохозяйственной академии им. В.Р.Филиппова, - рассказала сотрудник минсельхоза Бурятии, эксперт-агроном проекта Туяна Тодорхоева. – Таким образом, каждый участник фестиваля сможет внести свой вклад в создание банка семян для сохранения и воспроизводства лекарственных растений Байкальской природной территории, занесённых в Красную книгу».



Сегодня на базе полигона «АГРО» закладывается семенной фонд «краснокнижных» лекарственных растений Байкальского региона. Одними из первых в него войдут: многолетние Астрагал перепончатый ( AstragalusmembranaceusL .), Родиола розовая ( RhdiolaroseaL .), Шлемник байкальский ( ScutellariabaicalensisGeorgi ), Сапожниковия растопыренная ( SaposhnikoviadivaricataL .), Пустырник сердечный ( LeonuruscardiacaL .), а также однолетние культуры Амарант (Amaranthus L.), Ромашка аптечная ( MatricariarecutitaL .) и другие.



Впервые в этом году планируется начать отрабатывать методики по выращиванию лекарственных культур в промышленных объемах, в том числе с привлечением фермерских хозяйств Бурятии.







