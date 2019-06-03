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В Иркутской области прошло первенство по лёгкой атлетике

В Иркутской области прошло первенство по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
В Усолье-Сибирском соревновались ученики профучилищ

В Усолье-Сибирском на базе спортивного комплекса «Химик» прошло областное первенство по лёгкой атлетике среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 23 командам юношей и девушек предстояло соревноваться за призовые места в четырёх беговых дисциплинах, а также в прыжках в длину, толкании ядра и эстафете 4x100 метров.

В личном зачёте среди юношей в беге на 100 метров победил Эрик Стирбинскис (ААТТ, Ангарск), вторым стал Илья Перфильев (ИРКПО, Иркутск), третьим стал Михаил Цветков (ИРКПО, Иркутск). В беге на 400 метров первое место занял Эрик Стирбинскис (ААТТ, Ангарск), второе место – Илья Перфильев (ИРКПО, Иркутск), третье место – Илья Полторанин (ЧГТК, Черемхово). В беге на дистанции 1500 метров первым финишировал Алексей Гуляев (ЧТПрИС, Черемхово), второй результат показал Данил Данилов (АПТ, Ангарск), третий результат – у Ивана Корякина (АТСТ, Ангарск).

В толкании ядра золотую медаль завоевал Егор Ершов (АПТ, Ангарск), серебряную награду выиграл Алексей Донцов (ЗАПТ, Залари), бронза – у Максима Черушева (УИТ, Усолье-Сибирское). В прыжках в длину с разбега первое место занял Анатолий Спешилов (ЧТПрИС, Черемхово), второе место – Илья Шусть (ЗАПТ, Залари), третье – Данил Журихин (БПК, Бохан). В эстафете 4х100 метров победила юношеская команда ИРКПО, второй результат показала сборная ААТТ, замкнула тройку лидеров команда ЧГТК.

В личном зачёте среди девушек в беге на дистанции 100 метров победу одержала Полина Сенченко (ИРКПО, Иркутск), серебряным призером стала Диана Легалова (ИРКПО, Иркутск), бронзовым – Анна Кохан (АПК, Ангарск). На 400-метровой дистанции победила Полина Сенченко (ИРКПО, Иркутск), на втором месте – Дарья Першина (АПК, Ангарск), на третьем – Диана Легалова (ИРКПО, Иркутск). В беге на 800 метров золотую медаль завоевала Ульяна Медянникова (ИРКПО, Иркутск), серебряную медаль получила Светлана Шеменкова (ЗАПТ, Залари), бронзовую награду взяла Екатерина Симененко (ЧМедК, Черемхово).

В толкании ядра среди девушек лучший результат показала Полина Банщикова (АПК, Ангарск), второе место заняла Наталья Фирсова (ЧПК, Черемхово), третье место – Варвара Шабалина (ЗАПТ, Залари). В прыжках в длину с разбега победила Анастасия Кузнецова (АПТ, Ангарск), второй стала Мария Шелепетко (ЗАПТ, Залари), третьей – Дарья Пермина (АПК, Ангарск). В эстафете 4х100 метров первое место заняла команда девушек ИРКПО, второе место – сборная АПК, третье – спортсменки БПК.

В общекомандном зачёте среди юношей победила команда Ангарского автотранспортного техникума, второе место заняла сборная Ангарского политехнического техникума, третье место – представители Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Среди девушек в общекомандном зачёте победу одержала команда Иркутского регионального колледжа педагогического образования, второй стала сборная Ангарского педагогического колледжа, на третьем месте – спортсменки Заларинского агропромышленного техникума. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
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