В Улан-Удэ завершился чемпионат по боксу

Соревнования проводились три дня



В Улан-Удэ завершился XXVIII чемпионат по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти десятикратного чемпиона Бурятии Василия Шабаева. Соревнования проходили с 30 мая по 1 июня в спортивном комплексе БГСХА.

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В соревнованиях приняли участие спортсмены-представители десяти школ бокса города и пяти районов республики, сообщает федерация бокса Бурятии.



Финалистами соревнований стали:



в весовой категории до 49 кг Баир Батлаев и Батор Гомбоев,

в весовой категории до 52 кг Доржо Раднаев и Бимба Гыргенов,

в весовой категории до 56 кг Альберт Гатауллин и Антон Хорхонов,

в весовой категории до 60 кг Максим Бадмаев и Андрей Ильин,

в весовой категории до 64 кг Доржо Дахаев и Александр Плюснин, ⠀

в весовой категории до 69 кг Владимир Сапуненко и Яков Идамжапов,

в весовой категории до 75 кг Алексей Мардаленов и Максим Парфёнов,

в весовой категории до 81 кг Александр Зубков и Андрей Гармажапов,

в весовой категории до 91 кг Олег Елизаров и Тумэн Жалсанов.



