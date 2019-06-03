Грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов из федераций олимпийских видов спорта
10-летний ангарчанин Кирилл Петров стал обладателем Всероссийского гранта «Заправляем в спорте» от Лукойл, размер которого составляет 100 тыс. рублей. Торжественное вручение состоялось в конце мая в Москве.
Кирилл занимается конькобежным спортом и является призёром первенства Иркутской области по конькобежному спорту и Всероссийских соревнований «Лёд надежды нашей», победителем первенства России по скоростному бегу на роликовых коньках. Юный спортсмен тренируется в Ассоциации любителей и профессионалов конькобежного и роллер спорта «S17» в Ангарске, сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Всероссийский грант «Заправляем в спорте» предназначен для юных спортсменов 2005-2011 годов рождения, зарегистрированных в общероссийских федерациях видов спорта, входящих в олимпийскую программу. Для участия в конкурсе спортсмены должны были отправить правильно оформленную заявку, подготовить и разместить свою видео-визитку на Youtube.
Заседание Экспертного совета гранта состоялось в середине мая. В состав совета входили известные российские спортсмены: трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова; четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, член совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, почётный член Международного олимпийского комитета Александр Попов; двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева и другие.
По итогам заседания Экспертного совета победителями признаны десять спортсменов из различных городов России, в том числе ангарчанин Кирилл Петров. Также грант получили тхэквондистка Даяна Бадмаева из Элисты, легкоатлетка Анна Гейт из Калининграда, прыгун в воду Ильдар Аллояров из Саратова, фехтовальщица Лера Ермакова из Уфы и другие юные спортсмены.
Десятилетний ангарчанин выиграл Всероссийский грант
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