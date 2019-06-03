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В Москве снимают боевик про «заповедный спецназ» из Бурятии

В Москве снимают боевик про «заповедный спецназ» из Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главную роль в сериале исполнит российский актёр театра и кино Максим Дрозд

В Москве стартовали съёмки остросюжетного боевика «Заповедный спецназ». Многосерийный фильм повествует о бывшем бойце спецназа Юрии Тарханове, который бросил вызов преступникам, уничтожающим озеро Байкал. Главную роль в картине исполнит популярный российский актёр театра и кино Максим Дрозд, сообщает телеканал НТВ.

- В основу сюжета легла реальная история Артура Мурзаханова — руководителя группы «Баргузин», которая была создана в 2015 году на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье». Десятки лет в заповеднике процветало браконьерство, а промысловые участки были поделены между криминальными структурами, сросшимися с силовиками. Браконьеры нещадно уничтожали бренд Байкала — промысловую рыбу омуль. Казалось, что изменить ситуацию невозможно, но созданная Мурзахановым группа из трёх человек всего за несколько лет кардинально изменила ситуацию, - говорится в материале.

За профессионализм и мужество оперативная группа получила народное название «заповедный спецназ».

- Именно Артур Мурзаханов стал прототипом главного героя сериала Юрия Тарханова (Максим Дрозд), а «Баргузин» — прототипом команды государственных инспекторов «Рысь». Действие многосерийной картины разворачивается в «Байкальском национальном парке», где «заповедный спецназ» борется с врагом — на суше и в воде. Битва здесь идёт не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство во всех его проявлениях — серьёзный бизнес, а бандиты и олигархи всех уровней и мастей не намерены сдаваться без боя, - сообщает НТВ.

Информация о том, что про работу оперативной группы «Баргузин» снимут фильм, появилась летом 2018 года.

Сам Артур Мурзаханов, являвшийся руководителем им же созданной оперативной группы «Баргузин», в 2017 году получил перевод в Москву в минприроды России на должность заместителя директора по охране и надзору ФГБУ «Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела».

Справка:

«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедное Подлеморье» включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.

Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.
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