Иркутские дзюдоисты стали призёрами Кубка Европы

В Австрии они завоевали две бронзовых награды



Иркутские спортсмены Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков стали бронзовыми призёрами Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, который с 1 по 2 июня проходил в Лейбнице в Австрии. Ребята продемонстрировали высокую технику борьбы в схватках с соперниками из Италии, Грузии, Болгарии, Австрии, Германии, Азербайджана и Казахстана.



Хетаг Басаев выступал в весовой категории до 60 килограммов и завоевал бронзовую награду. Победил в этом весе спортсмен из Бразилии Ренат Торрес, серебряным призёром стал Болат Билал из Казахстана. Ещё одну бронзу взял российский дзюдоист, выступающий за Республику Ингушетия, Абу-Муслим Парчиев.



Махмадбек Махмадбеков занял третье место в весовой категории до 73 килограммов. Золотую медаль в этой весовой категории выиграл Георгий Елбакиев, выступающий за Московскую область и Республику Северная Осетия – Алания. Серебряную медаль получил итальянец Маттиа Просдочимо. Ещё одним бронзовым призёром стал японец Юя Мураками.



Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков тренируются в спортивном клубе дзюдо «Мори» и учатся в Училище олимпийского резерва города Иркутска. В июле ребята примут участие в Кубке Европы по дзюдо в Германии. Затем Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков будут участвовать в первенстве Европы, которое состоится с 12 по 15 сентября в Финляндии, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

