В Бурятии ожидается шквалистый ветер

Синоптики передали ухудшение погоды



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 июня по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.



С 3 по 6 июня в Улан-Удэ, Бичурском, Заиграевском, Селенгинском и Тарбагатайском районах чрезвычайно высокая пожарная опасность – 5 класс. В Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Мухоршибирском районах высокая пожарная опасность - 4 класс.



Сотрудники ГУ МЧС России по Бурятии призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности.



В республике действует особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, мусор, пожароопасные работы. Нарушителям грозит штраф.

