В Бурятии на видео сняли пчеловора

- Вместе со швейцарскими орнитологами-любителями побывал в Тункинской котловине. Оттуда это видео с желной (самый крупный из наших дятлов). Хитрые иностранцы подманили эту осторожную птицу, проигрывая запись с её голосом, - рассказал орнитолог Виталий Рябцев.











Уникальное видео – чёрного дятла-пчеловора – сняли в Тункинской долине Бурятии. Видео опубликовано на портале «ЭкоГрад».Желна, или чёрный дятел (лат. Dryocopus martius) — лесная птица из семейства дятловых, распространенная в полосе лесов Евразии. В пределах ареала этот вид довольно легко определить — своими крупными размерами и чёрным оперением с красной шапочкой он заметно отличается от других дятлов. Оседлая птица, лишь во внегнездовой период иногда совершает небольшие кочевки за пределы ареала. Живёт обособленно, пары образуются лишь на сезон размножения. Гнездится в зрелых высокоствольных лесах, где выбирает высокие мертвые либо больные деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Питается древесными насекомыми, в том числе муравьями. Может разорять пчелиные ульи, за что называют пчеловор.