Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики

В копилке у спортсменов 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы



На прошедшем 1 июня открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу «Siberian Division» в Красноярске спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.



Победителями турнира стали Ирина Цыбанова и Доржо Бальхеев. Серебряные медали завоевали Матвей Черниговский и Эльдар Ертуханов, бронза у Артема Прокопьева. Ребята занимаются в зале джиу-джитсу «Strela Team Ulan-Ude».



Также серебро в категории «adult GI color belts» и бронзу в категории «adult NO GI all belts» завоевал наставник ребят Борис Мантатов.

