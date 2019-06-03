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Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу

Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики
В копилке у спортсменов 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы

На прошедшем 1 июня открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу «Siberian Division» в Красноярске спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.

Победителями турнира стали Ирина Цыбанова и Доржо Бальхеев. Серебряные медали завоевали Матвей Черниговский и Эльдар Ертуханов, бронза у Артема Прокопьева. Ребята занимаются в зале джиу-джитсу «Strela Team Ulan-Ude».

Также серебро в категории «adult GI color belts» и бронзу в категории «adult NO GI all belts» завоевал наставник ребят Борис Мантатов.
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