В копилке у спортсменов 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы
На прошедшем 1 июня открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу «Siberian Division» в Красноярске спортсмены из Бурятии завоевали 7 медалей, сообщает пресс-служба Минспорта РБ.
Победителями турнира стали Ирина Цыбанова и Доржо Бальхеев. Серебряные медали завоевали Матвей Черниговский и Эльдар Ертуханов, бронза у Артема Прокопьева. Ребята занимаются в зале джиу-джитсу «Strela Team Ulan-Ude».
Также серебро в категории «adult GI color belts» и бронзу в категории «adult NO GI all belts» завоевал наставник ребят Борис Мантатов.
Бурятия завоевала 7 медалей на турнире по джиу-джитсу
Общество, Фото:
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