Улан-удэнцы смогут сдать мусор на переработку

В столице Бурятии состоится акция «Время разделять»



Приближается ежемесячная акция «Время разделять». Активисты сообщают, что на этот раз она межрегиональная.



- Экоактивисты Бурятии и Иркутской области решили объединиться и совместными усилиями ускорить решение экологических проблем на Байкале. 8 июня в нескольких городах и посёлках Бурятии и Иркутской области состоятся различные мероприятия по экопросвещению и внедрению системы раздельного сбора отходов под единым названием «Вокруг Байкала», - сообщают организаторы.



Жители двух регионов объединились под девизом «Люди вместе - мусор раздельно!»



- Мы хотим жить в чистых городах, дышать свежим воздухом и сохранить первозданную красоту и чистоту Байкала. А для этого нужно начать с себя. Разумное потребление: тканевая сумка, многоразовая бутылка (лучше из стекла, если пластик, то маркировка 5); отказаться от пластиковой упаковки; сдавать на переработку то, что можно в пункты приёма или приносить на наши акции, - отмечают организаторы акции.



В Улан-Удэ акция «Время разделять» пройдёт 8 июня с 10 до 12 часов.



Места проведения:



- центральный вход, парк «Юбилейный»;

- магазин «Абсолют» по ул. Терешковой;

- посёлок Восточный, магазин «Абсолют», ул. Туполева;

- музей истории города Улан-Удэ (Арбат);

- ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);

- Элеватор, пл. «Сагаан Морин».



На мероприятии будут принимать:



1. макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые);

2. пластиковые бутылки;

3. ёмкость от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна), маркировка 2 и 4;

4. консервные и алюминиевые банки;

5. пакеты, тепличную плёнку, в чистом виде и сухие;

6. стеклянные бутылки и банки.



Подробнее ознакомиться с условиями акции, а также узнать о местах в населённых пунктах Бурятии, где пройдут мероприятия, можно здесь - https://vk.com/03eco

