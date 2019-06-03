03 Июня

02 Июня

Популярное

Улан-удэнцы смогут сдать мусор на переработку

Улан-удэнцы смогут сдать мусор на переработку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии состоится акция «Время разделять»

Приближается ежемесячная акция «Время разделять». Активисты сообщают, что на этот раз она межрегиональная.

- Экоактивисты Бурятии и Иркутской области решили объединиться и совместными усилиями ускорить решение экологических проблем на Байкале. 8 июня в нескольких городах и посёлках Бурятии и Иркутской области состоятся различные мероприятия по экопросвещению и внедрению системы раздельного сбора отходов под единым названием «Вокруг Байкала», - сообщают организаторы.

Жители двух регионов объединились под девизом «Люди вместе - мусор раздельно!»

- Мы хотим жить в чистых городах, дышать свежим воздухом и сохранить первозданную красоту и чистоту Байкала. А для этого нужно начать с себя. Разумное потребление: тканевая сумка, многоразовая бутылка (лучше из стекла, если пластик, то маркировка 5); отказаться от пластиковой упаковки; сдавать на переработку то, что можно в пункты приёма или приносить на наши акции, - отмечают организаторы акции.

В Улан-Удэ акция «Время разделять» пройдёт 8 июня с 10 до 12 часов.

Места проведения:

- центральный вход, парк «Юбилейный»;
- магазин «Абсолют» по ул. Терешковой;
- посёлок Восточный, магазин «Абсолют», ул. Туполева;
- музей истории города Улан-Удэ (Арбат);
- ПВЗ, сквер «Радуга» (главный вход);
- Элеватор, пл. «Сагаан Морин».

На мероприятии будут принимать:

1. макулатуру (картон, газеты, книги, бумагу, тетради, альбомы, журналы, в том числе глянцевые);
2. пластиковые бутылки;
3. ёмкость от бытовой химии (шампуни, моющие средства, белизна), маркировка 2 и 4;
4. консервные и алюминиевые банки;
5. пакеты, тепличную плёнку, в чистом виде и сухие;
6. стеклянные бутылки и банки.

Подробнее ознакомиться с условиями акции, а также узнать о местах в населённых пунктах Бурятии, где пройдут мероприятия, можно здесь - https://vk.com/03eco
акция мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком в стране
Судебный пристав из Бурятии стал лучшим стрелком в стране
Общество, 03.06.2019
Судебные приставы Бурятии вернулись с чемпионата федеральной службы судебных приставов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Фильм об Исае Калашникове будут снимать в Бурятии, Монголии и США
Фильм об Исае Калашникове будут снимать в Бурятии, Монголии и США
Общество, 03.06.2019
В Улан-Удэ началась подготовка к съёмкам художественного фильма про писателя Исая Калашникова
Улан-удэнцы смогут сдать мусор на переработку
Улан-удэнцы смогут сдать мусор на переработку
Общество, 03.06.2019
В столице Бурятии состоится акция «Время разделять»
«Детская» литургия прошла в Улан-Удэ
«Детская» литургия прошла в Улан-Удэ
Общество, 03.06.2019
Она состоялась в храме Этнографического музея народов Забайкалья
Фестиваль в Улан-Удэ собрал самых сильных юношей
Фестиваль в Улан-Удэ собрал самых сильных юношей
Общество, 03.06.2019
В Улан-Удэ прошёл городской молодёжный фестиваль для самых сильных юношей города
На Байкале пересчитывают медведей
На Байкале пересчитывают медведей
Общество, 03.06.2019
В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проходит ежегодный учёт бурого медведя

В Бурятии школьники выстроились вдоль дороги с плакатом
В Бурятии школьники выстроились вдоль дороги с плакатом
Общество, 03.06.2019
В Тункинском районе инспекторы ГИБДД провели акцию «Безопасная дорога - детям!»
Работа школьника из Бурятии стала шестой на конкурсе МВД России
Работа школьника из Бурятии стала шестой на конкурсе МВД России
Общество, 03.06.2019
Завершилось интернет-голосование за приз зрительских симпатий во всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»
Посла Китая в России очаровала прозрачность Байкала
Посла Китая в России очаровала прозрачность Байкала
Общество, 03.06.2019
Посол выделил ряд достопримечательностей России
НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии
НТВ рассказал о лекарственном растениеводстве в Бурятии
Общество, 03.06.2019
«На Байкальской природной территории каждая соринка словно витаминка», - говорится в сюжете
Ксения Плеханова и Баир Цыренов разводятся
Ксения Плеханова и Баир Цыренов разводятся
Общество, 03.06.2019
«Мы в разводе. Совсем скоро будем официально», - подтвердила Ксения Плеханова
Ремонт на Трубачеева вызвал транспортный коллапс в Улан-Удэ
Ремонт на Трубачеева вызвал транспортный коллапс в Улан-Удэ
Общество, 03.06.2019
Машины едут с черепашью скоростью, трамваи забиты, а горожанам приходится идти пешком
В центре Улан-Удэ пройдёт мусульманский праздник
В центре Улан-Удэ пройдёт мусульманский праздник
Общество, 03.06.2019
Мусульмане Бурятии угостят всех желающих пловом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^