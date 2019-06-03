В Улан-Удэ прошёл чемпионат по спидкубингу

На турнир по сборке кубика Рубика приехало более 80 участников из всей Бурятии



В День защиты детей в Улан-Удэ состоялся первый республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика «Cube Club Chemp 2019». Состязания прошли в дисциплинах «3х3», «2х2» и «Pyraminx».



Посоревноваться в сборке самой популярной игрушки в мире, кубика Рубика, во ВСГУТУ приехали более 80 участников с районов Бурятии и города Улан-Удэ. В турнире самому маленькому спидкуберу было всего 8 лет.



- Я стал увлекаться спидкубингом полгода назад, когда мама купила мне мой первый квадратный кубик Рубика. Но мне больше нравится собирать «Пирамидку». Мой личный рекорд 13 секунд, – поделился маленький спидкубер Станислав Бандеев.



Следующий чемпионат пройдёт этим летом, но уже на городском уровне, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

