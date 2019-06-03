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В Улан-Удэ прошёл чемпионат по спидкубингу

В Улан-Удэ прошёл чемпионат по спидкубингу
Общество,  Фото:pixabay.com
На турнир по сборке кубика Рубика приехало более 80 участников из всей Бурятии

В День защиты детей в Улан-Удэ состоялся первый республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика «Cube Club Chemp 2019». Состязания прошли в дисциплинах «3х3», «2х2» и «Pyraminx».

Посоревноваться в сборке самой популярной игрушки в мире, кубика Рубика, во ВСГУТУ приехали более 80 участников с районов Бурятии и города Улан-Удэ. В турнире самому маленькому спидкуберу было всего 8 лет.

- Я стал увлекаться спидкубингом полгода назад, когда мама купила мне мой первый квадратный кубик Рубика. Но мне больше нравится собирать «Пирамидку». Мой личный рекорд 13 секунд, – поделился маленький спидкубер Станислав Бандеев.

Следующий чемпионат пройдёт этим летом, но уже на городском уровне, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
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