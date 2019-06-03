«Детская» литургия прошла в Улан-Удэ

Она состоялась в храме Этнографического музея народов Забайкалья



25 мая в храме святителя Николая Чудотворца в Этнографическом музее совершили «детскую» литургию.



Богослужение возглавил руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, клирик Свято-Одигитриевского собора иерей Алексий Шевцов.



В алтаре пономарское послушание исполняли ребята из Верхнеудинской дружины национальной организации Витязей, воспитанники воскресных школ города.



Все песнопения исполнил детско-юношеский хор Свято-Одигитриевского собора «Благосвет» под управлением матушки Елены Пахолковой.



По окончании богослужения для участников события были организованы общая трапеза на природе и экскурсия по музейным комплексам, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.



