Она состоялась в храме Этнографического музея народов Забайкалья
25 мая в храме святителя Николая Чудотворца в Этнографическом музее совершили «детскую» литургию.
Богослужение возглавил руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, клирик Свято-Одигитриевского собора иерей Алексий Шевцов.
В алтаре пономарское послушание исполняли ребята из Верхнеудинской дружины национальной организации Витязей, воспитанники воскресных школ города.
Все песнопения исполнил детско-юношеский хор Свято-Одигитриевского собора «Благосвет» под управлением матушки Елены Пахолковой.
По окончании богослужения для участников события были организованы общая трапеза на природе и экскурсия по музейным комплексам, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
«Детская» литургия прошла в Улан-Удэ
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