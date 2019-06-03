В Улан-Удэ прошёл городской молодёжный фестиваль для самых сильных юношей города
В фестивале приняли участие студенты ссузов, сообщает управление по делам молодёжи.
Первое место завоевала команда технологического колледжа ВСГУТУ. Второе место у БРИТ, третье у республиканского многоуровневого колледжа.
Специального приза удостоена команда БРО «Российский союз ветеранов Афганистана».
В личных соревнованиях Олег Налетов (БРИТ) показал отличный результат среди гиревиков – 105 подъёмов. А Сергей Сумец, студент БРИТа, 100 раз отжался от пола.
Турнир проводится с 2013 года по инициативе городского совета студенческого самоуправления.
Ежегодно участие в соревнованиях принимают студенты ссузов и команда ветеранов Афганистана. Все виды соревнований силовые и требуют хорошей физической подготовки.
Фестиваль в Улан-Удэ собрал самых сильных юношей
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