Фестиваль в Улан-Удэ собрал самых сильных юношей

В Улан-Удэ прошёл городской молодёжный фестиваль для самых сильных юношей города



В фестивале приняли участие студенты ссузов, сообщает управление по делам молодёжи.



Первое место завоевала команда технологического колледжа ВСГУТУ. Второе место у БРИТ, третье у республиканского многоуровневого колледжа.



Специального приза удостоена команда БРО «Российский союз ветеранов Афганистана».



В личных соревнованиях Олег Налетов (БРИТ) показал отличный результат среди гиревиков – 105 подъёмов. А Сергей Сумец, студент БРИТа, 100 раз отжался от пола.



Турнир проводится с 2013 года по инициативе городского совета студенческого самоуправления.



Ежегодно участие в соревнованиях принимают студенты ссузов и команда ветеранов Афганистана. Все виды соревнований силовые и требуют хорошей физической подготовки.



