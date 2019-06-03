На Байкале пересчитывают медведей

В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проходит ежегодный учёт бурого медведя



С середины мая научный отдел приступил к проведению ежегодного весеннего берегового учёта бурого медведя в прибрежных лесничествах Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского государственного заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Первый этап учётных работ (в мае) приурочен к массовому выходу зверей на маряны – южные солнцепечные склоны гор. Здесь весной рано сходит снег, хорошо прогревается почва и появляется растительность, которой кормятся медведи и копытные.



В июне медведи спускаются на побережье Байкала, где для них появляется ещё один легкодоступный и питательный корм – ручейник (липочан). Личинки этих насекомых заселяют мелководье Байкала. После развития в бабочку ручейники покидают водную среду обитания и вылетают на берег, покрывая сплошной чёрной массой прибрежные камни. Именно в этот период медведи скапливаются на побережье Байкала и начинается второй этап учётных работ.



Наблюдение ведётся на постоянных маршрутах, с катера, идущего вдоль береговой линии. Учётчики в бинокли тщательно просматривают маряны и побережье, отмечая в специальных ведомостях точки встреч медведей, состав семейных групп (количество медвежат и их возраст), характерные особенности и поведение зверей.



Второй год подряд учёт медведя в Байкало-Ленском заповеднике проводится совместно с научно-приключенческим экспедиционным сообществом RussianTravelGeek (RTG). В рамках познавательного туризма участники экспедиции, сделавшие взнос на организацию и проведение научных работ, получают возможность принять в них непосредственное участие, и не только почувствовать себя учёным-исследователем, но и посетить самые живописные места заповедника.



В результате берегового учёта будут получены данные о встречаемости медведей, половозрастном составе популяции и успешности размножения. Анализ собранных сведений и их сравнение с данными прошлых лет позволит сделать выводы о состоянии популяции бурого медведя.





