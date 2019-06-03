Бурятские борцы примут участие в «Кубке Азии»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Якутии состоится турнир по национальной борьбе хапсагай



8 июня в Якутске на арене спорткомплекса «Триумф» пройдёт международный турнир по якутской национальной борьбе хапсагай «Кубок Азии», сообщает пресс-служба Минспорта РБ.



В соревнованиях примут участие восемь команд. Будут бороться сильнейшие спортсмены из Монголии, Южной Кореи, Якутии, Тывы, а также 3 борца из Бурятии: 63 кг – Алексей Монтоев, 75 кг – Сангади Ульзетуев, 95 кг – Баясхалан Базаров.

