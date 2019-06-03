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В четвертьфинале Лиги КВН Бурятии сыграла команда из одного человека

В четвертьфинале Лиги КВН Бурятии сыграла команда из одного человека
Общество, 
За выход в полуфинал боролись пять команд

В первый день лета на сцене актового зала БГУ отшумел первый четвертьфинал республиканской лиги КВН.

За выход в полуфинал сыграли пять команд: «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), сборная Педагогического колледжа «СПК», «Дуэт вдвоём» (ВСГУТУ), «KenyeWestern» (БГУ), Екатерина Борисовна (социально-психологический факультет БГУ).

В жюри были танцор Виктор Яо-Фун-Тан, певец Ринчин Дашицыренов, журналист Игорь Озеров, Александр Фролов (актёр Каша из фильма «Решала»), замминистра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева, председатель федерации студенческого самоуправления Ананда Очиров, депутат Народного Хурала Сергей Дорош.

КВНщики сыграли три конкурса: визитка, музотлон и музыкальный номер.

За лучшую визитку был вручен отдельный приз - Кубок Бурятского государственного университета. Он достался команде, состоящей из одного человека – «Kenyawestern». Этот КВНщик – студент исторического факультета БГУ.

- В этом году состав участников лиги сильно обновился. Радостно, что приходит новое поколение КВНщиков, тоже ярких и талантливых ребят! КВН в Бурятии продолжается, - отметил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Общий итог игры:

- «Дуэт вдвоём» - 10.2
- «KenyeWestern» - 10.0
- сборная Педагогического колледжа «СПК» - 9.9
- «Такие разные буряты» - 9.8
- Екатерина Борисовна - 9.3

Напрямую в полуфинал прошли «Дуэт вдвоём», «KenyeWestern» и сборная Педагогического колледжа

Некоторые шутки с игры:

На мотив песни «Шоколад»:
Он - мой дядя,
Он - мой сват.
Все зачёты – автомат

***
Буряты летят на Марс.

- Уважаемые пассажиры, будьте спокойны, впереди вас ожидает зона турбулентности!
- Нифига себе трясёт... Прям, как по дороге в Еравну.

- Мы на Марс летим уже 20 лет...
- Так ты каждые 100 м люк открываешь и рис бросаешь.

***

Учителю физры, блин, насвай в свисток попал. И не свистнуть и не расслабиться...

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае сборная Бурятии «Берег Байкала» вышла в полуфинал Первой лиги КВН в Казани.



КВН
 
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