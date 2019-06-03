В четвертьфинале Лиги КВН Бурятии сыграла команда из одного человека

В первый день лета на сцене актового зала БГУ отшумел первый четвертьфинал республиканской лиги КВН.
За выход в полуфинал сыграли пять команд: «Такие разные буряты» (ВСГУТУ), сборная Педагогического колледжа «СПК», «Дуэт вдвоём» (ВСГУТУ), «KenyeWestern» (БГУ), Екатерина Борисовна (социально-психологический факультет БГУ).
В жюри были танцор Виктор Яо-Фун-Тан, певец Ринчин Дашицыренов, журналист Игорь Озеров, Александр Фролов (актёр Каша из фильма «Решала»), замминистра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева, председатель федерации студенческого самоуправления Ананда Очиров, депутат Народного Хурала Сергей Дорош.
КВНщики сыграли три конкурса: визитка, музотлон и музыкальный номер.
За лучшую визитку был вручен отдельный приз - Кубок Бурятского государственного университета. Он достался команде, состоящей из одного человека – «Kenyawestern». Этот КВНщик – студент исторического факультета БГУ.
- В этом году состав участников лиги сильно обновился. Радостно, что приходит новое поколение КВНщиков, тоже ярких и талантливых ребят! КВН в Бурятии продолжается, - отметил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Общий итог игры:
- «Дуэт вдвоём» - 10.2
- «KenyeWestern» - 10.0
- сборная Педагогического колледжа «СПК» - 9.9
- «Такие разные буряты» - 9.8
- Екатерина Борисовна - 9.3
Некоторые шутки с игры:
Он - мой дядя,
Он - мой сват.
Все зачёты – автомат
***
Буряты летят на Марс.
- Нифига себе трясёт... Прям, как по дороге в Еравну.
- Мы на Марс летим уже 20 лет...
- Так ты каждые 100 м люк открываешь и рис бросаешь.
Учителю физры, блин, насвай в свисток попал. И не свистнуть и не расслабиться...
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае сборная Бурятии «Берег Байкала» вышла в полуфинал Первой лиги КВН в Казани.