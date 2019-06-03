Забайкалка пыталась ввезти из КНР запрещённые таблетки для похудения

Препарат она спрятала на дне ручной клади



Жительница Забайкальского края признана виновной по ч. 1 ст. 226.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ».



В судебном заседании установлено, что женщина, находясь в феврале 2019 года в Маньчжурии КНР, приобрела в аптеке средство для коррекции веса, содержащее в своём составе сильнодействующее вещество.



Зная, что ввоз этих препаратов в Россию запрещён, женщина спрятала 36 капсул препарата в ручную кладь. Таблетки она сложила в пакет и уложила на дно сумки.



- При пересечении границы в ходе проведения сотрудниками таможни таможенного контроля на МАПП Забайкальск данные вещества были обнаружены и изъяты. – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия на иждивении несовершеннолетнего ребёнка суд приговорил забайкалку к трём годам условно с испытательным сроком 2 года.



Приговор в законную силу не вступил.