В Бурятии вовремя не отчитались по муниципальным заданиям

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушали требования бюджетного закона при реализации муниципальных заданий образовательными учреждениями района.



- Установлено, что в нарушение федерального законодательства районным управлением образования администрации МО «Бичурский район» на официальном сайте в сети «Интернет» – www.bus.gov.ru не размещены отчёты об исполнении муниципальных заданий четырёх школ района за 2018 год. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Начальнику районного управления образования внесено представление, которое удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц, отчёты об исполнении муниципальных заданий опубликованы в установленном законом порядке.