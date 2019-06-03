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В Бурятии вовремя не отчитались по муниципальным заданиям

В Бурятии вовремя не отчитались по муниципальным заданиям
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушали требования бюджетного закона при реализации муниципальных заданий образовательными учреждениями района.

- Установлено, что в нарушение федерального законодательства районным управлением образования администрации МО «Бичурский район» на официальном сайте в сети «Интернет» – www.bus.gov.ru не размещены отчёты об исполнении муниципальных заданий четырёх школ района за 2018 год. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Начальнику районного управления образования внесено представление, которое удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц, отчёты об исполнении муниципальных заданий опубликованы в установленном законом порядке.
прокуратура
 
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