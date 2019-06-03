В Бурятии осудили бывшего помощника машиниста за наркотики

Он приобрёл на ЖД-станции «гашишное масло»
Жителя Бурятии признали виновным за незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства «гашишное масло» в значительном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ).
- Судом установлено, что мужчина приобрёл наркотическое средство на станции Новый Уоян ВСЖД, являясь помощником машиниста и находясь при исполнении должностных обязанностей. – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей, это максимальная сумма штрафа, предусмотренная этой статьёй. Смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств не нашлось.
На сегодня мужчина уже уволен с занимаемой должности.
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Общество, Фото:
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