В Бурятии осудили бывшего помощника машиниста за наркотики

Он приобрёл на ЖД-станции «гашишное масло»



Жителя Бурятии признали виновным за незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотического средства «гашишное масло» в значительном размере (ч.1 ст. 228 УК РФ).



- Судом установлено, что мужчина приобрёл наркотическое средство на станции Новый Уоян ВСЖД, являясь помощником машиниста и находясь при исполнении должностных обязанностей. – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей, это максимальная сумма штрафа, предусмотренная этой статьёй. Смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств не нашлось.



На сегодня мужчина уже уволен с занимаемой должности.