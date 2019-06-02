Ущерб составил 10 тысяч
В Чите к полицейским поступило сообщение от 28-летней местной жительницы о краже её мобильного телефона «Хонор», стоимостью около 10 тысяч рублей. Гаджет стащили в кафе из кармана куртки оставленной без присмотра куртки.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Читы.
По факту хищения возбуждено уголовное дело. Украденный телефон вернули потерпевшей, пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл телефон в кафе
Общество, Фото:
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