В Улан-Удэ детсадовцы похвастались умением водить велосипед

В техногороде «Булат» в Улан-Удэ детско-юношеский центр «Безопасное детство» и сотрудники ГИБДД провели для дошкольников конкурс «Искусство вождения - культура пешехода». Участниками стали семь детсадов: № 89 «Журавлёнок», № 62 «Малыш», № 3 «Колобок», № 15 «Радуга», № 27 «Дельфинчик», № 110 «Золушка» и № 9 «Дружок».Дети соревновались в четырёх конкурсных этапах: станция «Умелый водитель», где ребята демонстрировали искусство вождения велосипеда на учебном перекрёстке с нанесённой дорожной разметкой и препятствиями (конусы); станция «Юные знатоки дорожного движения» включала в себя ответы на вопросы на знание правил дорожного движения; станция «Спасай-ка», где участники показывали свои знания по оказанию первой медицинской помощи; станция «Творческая» - представление и защита визиток.