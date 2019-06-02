Для ребят проверили конкурс «Искусство вождения - культура пешехода»
В техногороде «Булат» в Улан-Удэ детско-юношеский центр «Безопасное детство» и сотрудники ГИБДД провели для дошкольников конкурс «Искусство вождения - культура пешехода». Участниками стали семь детсадов: № 89 «Журавлёнок», № 62 «Малыш», № 3 «Колобок», № 15 «Радуга», № 27 «Дельфинчик», № 110 «Золушка» и № 9 «Дружок».
Дети соревновались в четырёх конкурсных этапах: станция «Умелый водитель», где ребята демонстрировали искусство вождения велосипеда на учебном перекрёстке с нанесённой дорожной разметкой и препятствиями (конусы); станция «Юные знатоки дорожного движения» включала в себя ответы на вопросы на знание правил дорожного движения; станция «Спасай-ка», где участники показывали свои знания по оказанию первой медицинской помощи; станция «Творческая» - представление и защита визиток.
В Улан-Удэ детсадовцы похвастались умением водить велосипед
Общество, Фото:
Параллельно с соревнованиями для малышей проводился конкурс для их педагогов. Они предоставили портфолио о профилактической работе в детских садах и видеоматериалы мероприятий по обучению дошколят навыкам безопасного участия в дорожном движении.
По итогам конкурса 1 место заняла команда детского сада № 3 «Колобок», вторыми стали малыши из «Золушки» (детский сад № 110), в тройке лучших – воспитанники детского сада № 62 «Малыш».
Среди воспитателей лучшими стали педагоги Виктория Родникова (№ 110 «Золушка»), Людмила Цыбикова (№ 89 «Журавлёнок»), Марина Калгина («Дружок»).
Участники и призёры награждены дипломами, грамотами и памятными подарками, сообщает УГИБДД по Бурятии.