По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом
Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы 13-18 м/с. Температура днём 18-23, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днём воздух прогреется 18-20 градусов тепла.
В Улан-Удэ небольшой дождь
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