Технику женщина оставила на даче
В читинским полицейским обратилась 58-летняя местная жительница и заявила о том, что её дачного участка украли бензогенератор, стоимостью около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что в день кражи потерпевшая, оставив украденное имущество на улице, уехала по делам в город.
Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 32-летний сосед заявительницы, ранее судимый за кражи. Бензогенератор он продал, а деньги потратил на собственные нужды.
По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите сосед украл пенсионерки бензогенератор
Общество, Фото:
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