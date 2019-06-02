В Чите сосед украл пенсионерки бензогенератор

Технику женщина оставила на даче



В читинским полицейским обратилась 58-летняя местная жительница и заявила о том, что её дачного участка украли бензогенератор, стоимостью около 20 тысяч рублей. Выяснилось, что в день кражи потерпевшая, оставив украденное имущество на улице, уехала по делам в город.



Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 32-летний сосед заявительницы, ранее судимый за кражи. Бензогенератор он продал, а деньги потратил на собственные нужды.



По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.