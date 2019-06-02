В Бурятии военные полицейские отбили атаку «диверсантов» на конвой

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Завершились учения военнослужащих ВВО



В Бурятия состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими военной полиции Восточного военного округа по конвоированию задержанных условных террористов.



Военнослужащие, используя опыт современных вооружённых конфликтов впервые отработали элемент передвижения колонны в городских условиях под сопровождением бронетехники БТР-80 и усиленного вооружённого подразделения блокирования.



Во время практической части учения военные отработали задачи по совершению марша в колонне с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.



По легенде учений, на колонну напала группа террористов, чтобы освободить «конвоируемого». Военные полицейские выполнили комплекс мероприятий по ведению обороны, отработке задач по оперативному прибытию группы блокирования для совместного отражения нападения на конвой.



Особенностью учения стала отработка практических действий военных полицейских по конвоированию задержанных условных террористов в городских условиях, на основе полученного опыта в Сирийской Арабской Республики.



Военнослужащие военной полиции были экипированы в новейшую военную экипировку «Колпак» и «Черепаха». В составе новой боевой экипировки входят каски, щиты, а также нательная защита из комплекта «Черепаха».



Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, спецсредства, в частности, пистолет «Оса», дымы, холостые боеприпасы и взрыв пакеты, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.