Потушено ещё три лесных пожара
Крупный лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии, обнаруженный 31 мая, локализован силами лесной охраны, пожарных-парашютистов, лесопользователей. Площадь локализации составила около 450 га. На тушении работало более 170 человек из числа лесной охраны, 41 единица тяжёлой и лесопожарной техники.
За прошедшие сутки потушено ещё три лесных пожара в Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии.
Также, на территории республики находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт административный штраф.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
В Бурятии потушили лесной пожар в Иволгинском районе
Общество, Фото:
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