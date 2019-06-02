Житель Бурятии обчистил сарай

Он украл металлический бак, печное литье и радиаторы отопления



30 мая в полицию обратилась 58-летняя жительница села Оймур Кабанского района Бурятии с заявлением о краже.



Женщина пояснила, что с апреля по май неизвестный, взломав навесной замок, стащил из сарая металлический бак, печное литье и металлические радиаторы отопления.



Ущерб составил 3 тысячи рублей.



Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 19-летний сельчанин.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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