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Житель Бурятии обчистил сарай

Житель Бурятии обчистил сарай
Общество,  Фото:pixabay.com
Он украл металлический бак, печное литье и радиаторы отопления

30 мая в полицию обратилась 58-летняя жительница села Оймур Кабанского района Бурятии с заявлением о краже.

Женщина пояснила, что с апреля по май неизвестный, взломав навесной замок, стащил из сарая металлический бак, печное литье и металлические радиаторы отопления.

Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 19-летний сельчанин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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