В Улан-Удэ прошёл детский праздник «Краски лета»: фоторепортаж

В парках были организованы различные мероприятия. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В День защиты детей, в первый летний день в столице Бурятии прошёл праздник детства «Краски лета». Парки города (парк имени Жанаева, «Юбилейный», парк имени Орешкова) представили свои программы мероприятий в рамках большого торжества.
В парке «Юбилейный» праздничная программа началась в 13:00. Для посетителей приготовили многочисленные сюрпризы: парад многодетных семей; дискотека в стиле «Живые 90-е!»; выступление кавер-группы «The Lakers»; массовый танцевальный флешмоб, праздник красок «Холи»; акция «Yarnbombing» – «взрыв пряжи»; выступление коллективов и солистов города Улан-Удэ; соревнования по дворовым играм и видам спорта; множество всевозможных художественных мастер-классов; аквагрим и боди-арт; конкурсы, игры и розыгрыши призов, подарков.
Кроме того, здесь состоялся благотворительный концерт по сбору средств для детей из малообеспеченных, многодетных семей.
Несмотря на дождь и ветер, горожане с детьми с удовольствием участвовали в акциях, конкурсах.
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