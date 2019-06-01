Глава Бурятии посетил детские учреждения в День защиты детей

Сегодня, 1 июня, Алексей Цыденов побывал на празднованиях Дня защиты детей в столице республики, а также посетил социальные учреждения города.
Глава Бурятии принял участие в фестивале «Должны смеяться дети» в республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый». Мероприятие здесь проходит ежегодно в рамках празднования Международного дня защиты детей.
Участие в фестивале приняли около 120 ребят, это воспитанники 15 детских подведомственных организаций социального обслуживания семьи и детей из Улан-Удэ и районов республики. Для ребят провели весёлые конкурсы, мастер-классы, флешмоб и конкурс талантов «Лучше всех!» с призами и подарками.
Алексей Цыденов пообщался с детьми, поздравил с праздником и предстоящими каникулами. После осмотра реабилитационного центра дал поручение обеспечить его специалистом-массажистом, место которого сейчас вакантно.
После «Светлого» глава Бурятии посетил праздник на площади Советов.
Также Алексей Цыденов навестил детей, находящихся в Детской республиканской клинической больнице после происшествия на батуте, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщал «Байкал- Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ дети пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Батут перевернуло порывом ветром, верёвки, которые его держали, оборвались.
Как сообщал «Байкал- Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ дети пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Батут перевернуло порывом ветром, верёвки, которые его держали, оборвались.
Четверо детей после инцидента находились в реанимации детской больницы, пятый – в отделении травматологии. Шестого пострадавшего ребёнка родители привезли в медучреждение вечером, малыш был отправлен на амбулаторное лечение.
Сегодня стало известно, что двоих детей переводят из реанимации в отделение травматологии. Их состояние стабильное, и в интенсивной терапии они больше не нуждаются.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Семьям пострадавших детей выплатят компенсации.