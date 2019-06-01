Глава Бурятии посетил детские учреждения в День защиты детей





Также Алексей Цыденов навестил детей, находящихся в Детской республиканской клинической больнице после происшествия на батуте, сообщает пресс-служба правительства региона.



Как сообщал «Байкал- Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ дети пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Батут перевернуло порывом ветром, верёвки, которые его держали, оборвались.



Четверо детей после инцидента



Сегодня стало известно, что двоих детей



Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Семьям пострадавших детей выплатят компенсации.

Четверо детей после инцидента находились в реанимации детской больницы, пятый – в отделении травматологии. Шестого пострадавшего ребёнка родители привезли в медучреждение вечером, малыш был отправлен на амбулаторное лечение.Сегодня стало известно, что двоих детей переводят из реанимации в отделение травматологии. Их состояние стабильное, и в интенсивной терапии они больше не нуждаются.Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Семьям пострадавших детей выплатят компенсации.

Сегодня, 1 июня, Алексей Цыденов побывал на празднованиях Дня защиты детей в столице республики, а также посетил социальные учреждения города.Глава Бурятии принял участие в фестивале «Должны смеяться дети» в республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Светлый». Мероприятие здесь проходит ежегодно в рамках празднования Международного дня защиты детей.Участие в фестивале приняли около 120 ребят, это воспитанники 15 детских подведомственных организаций социального обслуживания семьи и детей из Улан-Удэ и районов республики. Для ребят провели весёлые конкурсы, мастер-классы, флешмоб и конкурс талантов «Лучше всех!» с призами и подарками.Алексей Цыденов пообщался с детьми, поздравил с праздником и предстоящими каникулами. После осмотра реабилитационного центра дал поручение обеспечить его специалистом-массажистом, место которого сейчас вакантно.После «Светлого» глава Бурятии посетил праздник на площади Советов.