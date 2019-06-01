В Улан-Удэ прошёл посвящённый Дню защиты детей праздник: фоторепортаж

Празднику не помешала прохладная погода. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



1 июня в Бурятии отметили Международный день защиты детей.



В Улан-Удэ праздник на площади Советов открылся этнофестивалем «Вместе – целая страна» в 10:00 часов. Торжеству не помешала довольно прохладная погода: в центре столицы Бурятии было много зрителей, артистов, участников; прошли выступления, игры, работали различные площадки.



Также в это же время на главной площади работала консультационная площадка по защите прав детей, которую организовал комитет по социальной и молодёжной политике города совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ.



В ТРЦ «Пионер» состоялся городской детский и молодёжный кинофестиваль «Первый кадр». В детском доме «Малышок» прошло торжественное открытие проекта «Футбол в сердце каждого» в рамках реализации социальных проектов для молодёжи «Добрые дела – любимому городу».



Интересные мероприятия были организованы и внутри городских районов. Это спортивные праздники, различные развлекательно-игровые программы, конкурсы и квест-игры.





