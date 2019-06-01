Более 20 молодых офицеров уже в июне прибудут для прохождения службы в войска округа
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, готовы к приёму лейтенантов-выпускников этого года из высших образовательных учреждений министерства обороны России.
Более 20 молодых офицеров уже в июне прибудут для прохождения службы в войска округа.
Всего на текущий год запланировано прибытие около 100 молодых офицеров.
Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии готовятся к приёму лейтенантов-выпускников
Общество, Фото:
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