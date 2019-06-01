В Бурятии готовятся к приёму лейтенантов-выпускников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Более 20 молодых офицеров уже в июне прибудут для прохождения службы в войска округа



В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, готовы к приёму лейтенантов-выпускников этого года из высших образовательных учреждений министерства обороны России.



Более 20 молодых офицеров уже в июне прибудут для прохождения службы в войска округа.



Всего на текущий год запланировано прибытие около 100 молодых офицеров.



Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.



Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций, сообщает пресс-служба ВВО.

