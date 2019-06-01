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Игорь Шутенков поздравил с Днём защиты детей

Игорь Шутенков поздравил с Днём защиты детей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всём мире 1 июня

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил горожан с Днём защиты детей. 

В поздравлении Игоря Шутенкова говорится: 

«Уважаемые жители города! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас со светлым и добрым праздником – Международным Днём защиты детей! 

Дети - это самое главное, что у нас есть. Ради них мы живём, работаем, благоустраиваем и развиваем наш город, строим планы на будущее. Мы окружаем их нашей любовью, заботой и вниманием, стремимся сделать всё, чтобы они выросли счастливыми, здоровыми и главное – достойными людьми. 

Отрадно отметить, что в Улан-Удэ с подрастающим поколением работают сотни замечательных воспитателей, педагогов и тренеров. Вы вкладываете свои силы и душу в наших детей, ваш труд и умения помогают им реализоваться в жизни, раскрыть свои таланты, добиться высоких достижений в учебе, в творчестве и в спорте.

Особые слова признательности в этот праздничный день хочу адресовать многодетным родителям и тем, кто дарит тепло своей души приёмным детям. Это великий труд, огромная ответственность и в то же время самое большое счастье – видеть сияющие лица детей, радость их первых, пусть даже маленьких, побед и открытий.

Дорогие друзья! Желаю вам счастья, добра, здоровья, удачи и благополучия. Пусть всюду раздаётся весёлый детский смех, а в семьях царят любовь, тепло и взаимопонимание! С праздником! С Днём защиты детей!»


День защиты детей администрацияУУ
 
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