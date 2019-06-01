Синоптики обещают в городе кратковременный дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами дожди, грозы, ливни, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью 3-8, местами 13-18, днём 6-11, местами 16-21 м/с. Температура ночью 7-12 тепла, местами 1-6 тепла, днём 12-17, местами 20-25, при осадках 6-11 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный ночью 8-13, днём порывы до 16 м/с. Температура ночью 9-11, днём 14-16 тепла.
В Улан-Удэ днём до +16
Общество, Фото:
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