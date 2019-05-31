Врачи Бурятии вступились за министра здравоохранения

Медики написали открытое письмо главе Бурятии
Ветераны здравоохранения и медицинские работники Тункинского района написали главе Бурятии Алексею Цыденову открытое письмо в защиту министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева. Так медики отреагировали на петицию с требованием об отставке министра.
«Мы возмущены публикацией Татьяны Митрофановой на медицинское содружество республики в лице министра здравоохранения Бурятии Дамбинимы Самбуева. Данная публикация имеет свою политическую цель -внести хаос и сумятицу в среду медицинских организаций, внести раскол в коллективы медицинских учреждений. Зная, как никто другой, трудовую биографию нашего министра, зная, что он прошёл все ступени и должности, начиная с работы участкового терапевта до министерского кресла, мы, медицинские работники Тункинского района уверены в профессионализме, управленческой компетентности. Как руководитель он проявляет способность нести ответственность за свои решения и деятельность подчинённых. Дамбинима Нима-Цыренович за этот короткий промежуток времени сумел сплотить команду, настроенную на внедрение новых форм работы больниц и поликлиник, началась интенсивная работа по реализации Национального проекта «Здравоохранение», перевод на единую информационную систему, и многое другое.
Руководитель, начавший карьеру с нижних ступеней, лучше знает тонкости работы, людей, которые стали его подчинёнными, понимает и принимает миссию медицинской службы, - написано в письме.
В конце письма медики Тункинского района просят главу Бурятии, «учтя все выше перечисленные аспекты, проявив такт и внимательность», принять своё взвешенное мнение о работе министерства здравоохранения.
Всего под письмом собрано 216 подписей.
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